В Уфе старшеклассники ворвались на урок и заставили детей отжиматься

В Уфе ученики местной гимназии заставили детей отжиматься на уроках. Об этом пишет Telegram-канал «Сапа».

По информации источника, в разгар контрольной в кабинет к шестиклассникам ворвались ученики одиннадцатого класса. Старшеклассники вывели всех мальчиков в коридор, толчками бросили их на пол и заставили отжиматься. Одного несовершеннолетнего, у которого была загипсована рука, вынудили приседать.

Инцидент зафиксировали на видео. Родители считают, что за расправой наблюдали как минимум трое учителей и завуч школы. Они не только не стали вмешиваться в происходящее, но и, как утверждается, подначивали старшеклассников.

Уточняется, что разборки начались после того, как один шестиклассник якобы небрежно бросил листок на стол учительнице математики. Та рассказала обо всем коллеге.

После случившегося родители написали обращения главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и уполномоченному по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Они попросили провести проверку в отношении руководства школы и учителей.

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