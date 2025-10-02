В Уфе спасатели вытащили 62-летнюю женщину из заваленной хламом квартиры

В Уфе спасатели пришли на помощь 62-летней женщине, которая оказалась зажатой накопившимся хламом внутри квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал Управления гражданской защиты города.

Вечером 1 октября жители дома в Советском районе города Уфа услышали крики соседки. Женщина не могла выбраться из собственной квартиры и звала на помощь.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что прихожая в жилище 62-летней пенсионерки полностью забита вещами, из-за чего дверь не открывалась ни наружу, ни внутрь.

«Спасателям пришлось использовать слесарный инструмент, чтобы вскрыть дверь. Затем они убрали дверь совсем, чтобы проникнуть в квартиру, женщину освободили, она оказалась зажата между дверью и хламом», — говорится в сообщении управления.

Помощь медиков жительнице Уфы, страдающей «синдромом Плюшкина», не понадобилась. Отмечается, что это не первый похожий случай, произошедший в столице Башкирии за последнее время.

Так, в июле этого года соседи 75-летнего местного жителя обратились в полицию после того, как мужчина заполнил мусором не только свою квартиру, но и места общего пользования.

