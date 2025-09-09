Опубликовано 09 сентября 2025, 13:521 мин.
В Уфе 26-летняя девушка нашла иголку в кишечнике после лечения зубов
© Freepik
В Уфе девушка посетила стоматолога и почувствовала острую боль в животе после приема. Рентген показал иголку в кишечнике.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
26-летняя пациентка обратилась к стоматологу для лечения зубов. После процедуры у девушки сильно заболел живот.
Россиянка решила сделать рентген – обследование выявило иголку, которая уже спустилась в нижнюю часть туловища.
Стоматолог утверждает, что не теряла инструменты. Ее пациентке теперь предстоит операция, пишет источник.
