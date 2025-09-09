В Уфе 26-летняя девушка нашла иголку в кишечнике после лечения зубов

В Уфе девушка посетила стоматолога и почувствовала острую боль в животе после приема. Рентген показал иголку в кишечнике.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

26-летняя пациентка обратилась к стоматологу для лечения зубов. После процедуры у девушки сильно заболел живот.

Россиянка решила сделать рентген – обследование выявило иголку, которая уже спустилась в нижнюю часть туловища.

Стоматолог утверждает, что не теряла инструменты. Ее пациентке теперь предстоит операция, пишет источник.

Ранее врач-стоматолог Владимир Шипков сообщил о последствиях длительного отсутствия зубов. Специалист рассказал о возможном развитии мигрени и головной боли на фоне проблем с височно-нижнечелюстным суставом.