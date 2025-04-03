Опубликовано 03 апреля 2025, 19:131 мин.
В Подмосковье медведь напал на мужчину, собиравшего оленьи рога в лесу
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В Подмосковье медведь напал на мужчину, который собирал в лесу лосиные и оленьи рога. У него обезображено лицо, сломаны кости.
Подробности сообщает mk.ru.
Инцидент произошел 3 апреля около 16 часов. Местный охотник за рогами оказался на границе Московской и Смоленской областей. Из чащи внезапно появился медведь – он набросился на человека, но добивать не стал, отпустил. Мужчина нащупал телефон и позвонил родным.
Его эвакуировали на вертолете в тяжелом состоянии. Известно, что в тех краях могут находиться шесть медведей.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области медведь напал на работника базы отдыха. Мужчина умер от полученных ран.