В Уфе охранник клуба избил парня до потери сознания из-за очереди в туалет

В Уфе охранник клуба избил молодого человека из-за того, что он зашел в туалет без очереди. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Компания друзей решила отдохнуть в местном клубе. Сотрудник заведения заметил, как один парень пошел в туалет, проигнорировав очередь. Он решил наказать посетителя, ударив его по лицу. Молодой человек упал на пол, а мужчина продолжил избивать его ногами.

Товарищи пострадавшего обнаружили его лежащим на полу без сознания. Затем охранник взял на руки парня и вынес его на улицу.

Очнувшись, молодой человек заметил, что у него рассечена бровь, и вернулся в заведение, чтобы умыться. Он попытался узнать, за что его избили, и, не добившись никакого ответа, поехал в травмпункт, а затем – в отделение полиции.

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