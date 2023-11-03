Без документов и родителей: 13-летнюю беременную девочку задержали за нарушение ПДД

Сотрудники правоохранительных органов задержали 13-летнюю жительницу Рязани, которая нарушила правила дорожного движения во время посещения Москвы. Ребенок был один и без документов. Кроме того, несовершеннолетняя оказалась беременна, пишет mk.ru.

Полицейские обратили внимание на девочку, когда та переходила проезжую часть в неположенном месте. Они остановили школьницу и выяснили, что она приехала в столицу РФ и не имеет с собой документов. В связи со всем вышеперечисленным стражи порядка решили доставить ребенка в центре временного содержания.

Позже стали известны другие детали жизни девочки. Оказалось, что она зарегистрирована в Рязани и вот уже как продолжительное время беременна. Кроме того, школьницу подозревают в краже смартфона.

Из-за большого срока несовершеннолетнюю поставили на учет в одно из медучреждений Москвы. В настоящий момент стражи порядка пытаются отыскать ее родителей.

Ранее в Уфе 22-летний парень изнасиловал 15-летнюю школьницу. Через некоторое время девочка узнала, что ждет от него ребенка.