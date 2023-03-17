В Уфе годовалая девочка проглотила гвозди, но врачи не стали делать операцию

В Уфе годовалая девочка проглотила несколько гвоздей, но не пострадала. Ребенку даже не потребовалось хирургическое вмешательство. Об этом сообщает издание kp.ru со ссылкой на пресс-службу городской детской клинической больницы №17.

Родители отвезли ребенка в больницу после того, как обнаружили в ее стуле два колечка диаметром 40 миллиметров. Маленькой пациентке сделали рентген, который показал наличие у ребенка в животе инородных предметов.

Ребенок попал в стационар, где ему прописали твердую пищу. На вторые сутки в горшке обнаружили два оцинкованных гвоздя. Тогда врачи приняли решение выписать девочку из больницы. Специалисты дали рекомендации родителям, чтобы такие ситуации не случались.

«Будьте внимательны – не оставляйте маленьких детей наедине или чуть более старшими сестрами братьями, которые могут их в игре «накормить» чем-то нежелательным. Не оставляйте в свободном доступе опасные предметы», – советуют врачи.

Если ребенок неожиданно стал испытывать трудности с дыханием, кашлять, и его стало тошнить, то необходимо срочно обратиться к врачу.

Ранее мы писали о том, как в Петербурге полуторогодовалый ребенок сбежал от бабушки на прогулку и выпал с третьего этажа. Инцидент произошел на улице Турку в первой половине дня. Ребенок сидел с 53-летней бабушкой, но в какой-то момент женщина отвлеклась, и малыш решил отправиться на поиски приключений. Он выбежал в парадную, а после случилось несчастье – мальчик выпал из окна третьего этажа.