В Уфе 8-летняя девочка отправила незнакомцу интимные фото в обмен на «скины» в онлайн-игре

В Уфе восьмилетняя девочка ради «скинов» в популярной онлайн-игре согласилась отправить свои обнаженные фотографии совершенно незнакомому человеку. О произошедшем случайно узнала мама школьницы, сообщает Телеграм-канал Baza.

По информации источника, несовершеннолетняя была поклонницей игры Roblox, которая сейчас довольно популярна у детей. Как и на других подобных площадках, для того, чтобы «прокачивать» своего персонажа, пользователю необходимо платить деньги и порой весьма немаленькие. Это и подтолкнуло маленькую жительницу Уфы к знакомству в Сети в поисках «спонсора» для улучшений.

Двое суток девочка переписывалась с неким анонимным мужчиной и обсуждала условия, по которым он будет готов оплатить ей «скины». Он хотел, чтобы ребенок прислал ему свои обнаженные фотографии, и в обмен на них он обещал купить образы для персонажа в игре. В итоге школьница согласилась. Но в итоге общение их продлилось недолго, так как через два дня обо всем узнала мать юной геймерши.

Женщина сразу же отправилась в полицию и сообщила о произошедшем. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства.

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