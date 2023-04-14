Насиловали и не давали стричься: в спецшколе Екатеринбурга несколько недель издевались над 12-летним учеником

Стало известно о разных мерах наказания в спецшколе Екатеринбурга, где насиловали за провинности. Подробности всплыли после того, как из учреждения сбежал 12-летний мальчик – он рассказал, что творится в стенах интерната.

По данным источника, знакомого с ситуацией, «пострадавшему ребенку не давали стричься», несовершеннолетнего лишали необходимых гигиенических потребностей.

«На каникулы ребенка не отпускали домой к родителям», - сообщил собеседник сайту kp.ru.

После побега мальчика подстригли – впервые за 3 месяца. Он продолжает учиться, но в онлайн-режиме.

Ребенок боится выходить на улицу.

Адвокат семьи Георгий Краснов сообщал, что в спецшколе ввели методы перевоспитания путем насильственных действий сексуального характера.

Говорилось, что над 12-летним мальчиком издевались несколько недель. Зачинщиками были два подростка, которые заставляли 13-летних издеваться над младшими.

Ранее сообщалось, что 11-летние школьники в Москве подожгли ровесника из-за самоката.