Насиловали и не давали стричься: в спецшколе Екатеринбурга несколько недель издевались над 12-летним учеником
Не только насиловали: всплыли другие издевательства над детьми в спецшколе Екатеринбурга.
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Стало известно о разных мерах наказания в спецшколе Екатеринбурга, где насиловали за провинности. Подробности всплыли после того, как из учреждения сбежал 12-летний мальчик – он рассказал, что творится в стенах интерната.
По данным источника, знакомого с ситуацией, «пострадавшему ребенку не давали стричься», несовершеннолетнего лишали необходимых гигиенических потребностей.
«На каникулы ребенка не отпускали домой к родителям», - сообщил собеседник сайту kp.ru.
После побега мальчика подстригли – впервые за 3 месяца. Он продолжает учиться, но в онлайн-режиме.
Ребенок боится выходить на улицу.
Адвокат семьи Георгий Краснов сообщал, что в спецшколе ввели методы перевоспитания путем насильственных действий сексуального характера.
Говорилось, что над 12-летним мальчиком издевались несколько недель. Зачинщиками были два подростка, которые заставляли 13-летних издеваться над младшими.
Ранее сообщалось, что 11-летние школьники в Москве подожгли ровесника из-за самоката.