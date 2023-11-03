Увезли за города и утопили в реке: пять человек задержали за групповое убийство

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины в Нижнеудинске Иркутской области. По подозрению в совершении преступления задержаны пять человек, передает Kp.ru.

Компания, состоявшая из жителей Братска, заехала в гости к 26-летнему приятелю в Нижнеудинске. В какой-то момент между ними произошла ссора. Хозяина начали избивать, а после закинули в багажник и отвезли за город.

Пострадавшего молодого человека высадили в безлюдном месте. Там его продолжили избивать. В итоге все закончилось тем, что компания хулиганов утопила жертву в реке и скрылась.

Спустя некоторое время труп нашли, а преступников задержали. Часть фигурантов уголовного дела уже признала вину. Пока ведется следствие, суд принял решение заключить жителей Братска под стражу.

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