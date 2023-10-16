В удмуртской деревне уволили единственного библиотекаря из-за того, что она разносила людям книги

В селе Русская Лоза в Удмуртии единственного библиотекаря Светлану Терехову сняли с поста по причине отсутствия на рабочем месте. Об этом сообщает 7x7.

Известно, что в деревне больше не осталось никаких социальных объектов, кроме магазина, который открыт для покупателей всего на один час в день. Раньше в Русской Лозе были детский сад, клуб и библиотека, однако в скором времени все закрыли.

Против Тереховой выдвинули обвинение в нарушении трудового законодательства. Дело в том, что она не присутствовала в закрытой из-за аварийного состояния библиотеке, а также не находилась в библиотеке в соседнем селе Лоза, куда перевели сотрудников.

При этом сама Светлана Терехова не согласна с таким решением.

«Я знаю, что на своем рабочем месте я честно выполняла свою работу, несмотря на то, что в библиотеке не было отопления, воды и плохое освещение», – заявила она.

По словам жительницы удмуртской деревни, в библиотеку часто заглядывали интересующиеся литературой люди, в ней проходили дискуссионные клубы. Сама Терехова готовила сценарии для различных мероприятий, а после закрытия библиотеки она разносила книги по домам.

При этом другие жители села сейчас делают все, чтобы сохранить библиотеку. Они даже собрали 200 тысяч рублей, которых хватит на ремонт крыши.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге подросток подстрелил учительницу музыки.