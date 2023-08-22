Не обычная жидкость: что было в шприце, которым укололась юная пассажирка каршеринга в Москве

На днях в Москве пострадала 10-летняя девочка после использования каршеринга. Вместе с родителями она арендовала машину, в которой оказался шприц с неизвестным веществом, и он воткнулся в ногу ребенку. После случившегося содержимое было отдано на экспертизу, и теперь стали известны результаты.

По информации издания mk.ru, в шприце находилось запрещенное вещество мефедрон. Девочка уже сдала все необходимые анализы на различные заболевания. Больше всего родители переживают, что их дочери могли таким образом передаться опасные инфекции.

Напомним, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная пересылка или сбыт наркотических веществ». На данный момент правоохранители пытаются выяснить, кто пользовался автомобилем до московской семьи и кто мог оставить наркотик в салоне.

Ранее стало известно о девочке из Екатеринбурга, оказавшейся при смерти после отдыха на море с родителями. В воде она подхватила ротавирус, который бушует на побережье. Сейчас несовершеннолетняя находится в реанимации в тяжелом состоянии. Родители пациентки пытаются добиться разрешения перевезти ее в родной город, так как пока она лечится в больнице Лазаревского.