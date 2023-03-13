В Тыве студент застрелил подростка из-за громкого стука в дверь

В Тыве 17-летний подросток получил смертельные огнестрельные ранения от студента за то, что постучался к нему в дверь. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

Отмечается, что прохожие нашли тело во дворе на улице Карла Маркса в селе Межегей и вызвали полицейских. По данным правоохранительных органов, парень пришел в гости к товарищу ночью 13 марта и стал настойчиво стучать в дверь – это разозлило подозреваемого. Студент взял в руки гладкоствольное оружие 20 калибра и расстрелял подростка.

Добавляется, что оружие не принадлежало задержанному. По этому инциденту организована специальная проверка.

Сайт «Совершенно секретно» отмечает, что в 2021 году республика Тыва стала одним из самых криминальных регионов Российской Федерации.

Ранее мы писали о том, что в Улан-Удэ мужчина зарезал собутыльника и подкинул труп к дверям соседки.

Отмечается, что 55-летний житель весь день употреблял алкоголь в своей квартире вместе со своими двумя товарищами. В один момент завязалась ссора, в ходе которой хозяин нанес ножом несколько смертельных ударов 34-летнему знакомому. Второй гость убежал.

Около суток просидел подозреваемых с трупом в квартире, потом все-таки решил избавиться от него, но не сильно удачно. Он не стал выносить тело из дома, а просто подкинул его соседке, подперев дверь.