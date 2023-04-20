В Тыве пьяный подросток убил случайного прохожего, отказавшегося купить ему алкоголь

В Тыве 15-летний школьник напал с ножом на незнакомца, который отказался покупать ему спиртное. Отмечается, что на тот момент подросток уже был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает управление Следственного комитета по республике.

По предварительной версии правоохранителей, несовершеннолетний житель города Чадан обратился к случайному прохожему и попросил его приобрести алкоголь. 20-летний мужчина отказался, и тогда разозленный мальчик достал лезвие. Острием он ударил свою жертву несколько раз в грудь. Раны оказались смертельными, и россиянин скончался на месте.

Тело было найдено 12 апреля. Полиции удалось задержать подозреваемого и допросить. На данный момент подросток находится под домашним арестом и проходит по уголовному делу «Убийство».

Ранее в Санкт-Петербурге пьяный мужчина вызвал бригаду скорой помощи и напал на приехавших медиков. Дебошир кидался на служебный автомобиль, несмотря на то, что его постоянно оттаскивали. В итоге медсестре пришлось обратиться в полицию. Россиянина скрутили и допросили, однако, протрезвев, он не смог объяснить, зачем в принципе обратился в экстренную службу, а также по какой причине устроил драку.