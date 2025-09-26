В Тыве 11-летняя девочка скончалась после участия в школьном мероприятии

В Тыве 11-летняя школьница скончалась после участия в школьном мероприятии. Об этом пишет Telegram-канал Следственного управления СК России по республике.

Сообщается, что трагедия произошла 24 сентября в селе Кочетова. Школьница после проведения мероприятия находилась со своими одноклассниками рядом с учебным заведением, когда в какой-то момент ей вдруг стало плохо.

Девочку срочно доставили в местную больницу, где она скончалась. Уточняется, что медики диагностировали у ребенка признаки отравления.

По факту случившегося следственный комитет начал проверку. Правоохранители устанавливают, что именно привело к смерти девочки.

«Для установления причины смерти малолетней назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СУ СК Республики Тыва.

Ранее мы сообщали о том, что 1 сентября в Ульяновской области 12-летняя школьница умерла на линейке из-за проблем с сердцем.