В Тюменской области женщина лишилась зрения с молчаливого согласия дворника

Выяснение отношений с дворником закончилось для жительницы Ишима Тюменской области потерей зрения. Девушку избила знакомая сотрудницы коммунальных служб, пишет Ura.ru.

Из материалов дела следует, что женщина, работавшая дворником, поссорилась с потерпевшей, а после попросила молодую подругу разобраться с обидчицей. Последняя пришла на общую встречу и нанесла оппонентке два удара кулаком в глаз.

После нападения пострадавшую жительницу Тюменской области экстренно доставили в местную больницу. У новоприбывшей пациентки диагностировали серьезные травмы. Врачи не смогли оказать необходимую помощь женщине, поэтому направили ее к своим коллегам в административный центр.

На следующий день в Тюмени пострадавшей провели операцию. Однако спасти зрение не удалось. Молодую девушку, совершившую нападение, задержали. В ходе расследования уголовного дела она признала вину. Суд постановил приговорить фигурантку к двум годам лишения свободы с возможностью сделать срок условным. Кроме того, ее обязали выплатить потерпевшей 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Женщина-дворник, спровоцировавшая конфликтную ситуацию, наказания не понесла.

Ранее в Кемерово жертвой нападения медиков из бригады скорой помощи стал пациент. Они повалили мужчину на землю, избили, а после облили водой.