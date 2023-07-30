Сотрудники скорой помощи повалили пациента на землю и избили

Медики из бригады скорой помощи избили пациента, к которому приехали на вызов. Инцидент произошел в одном из жилых дворов в Кемерово.

Сотрудники кареты скорой помощи попали на камеры видеонаблюдения дома. На кадрах видео, как фельдшеры повалили мужчину на землю, а потом начали пинать и обливать водой.

«Оказание первой медицинской помощи в Кемерово Кировский район. Профессионалы», — написал опубликовавший пост житель Кемерово.

Региональный Минздрав объяснил, что врачи с видео являются работниками частной скорой.

Отмечается, что врачи отстранены от работы. На данный момент выясняются подробности случившегося.

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