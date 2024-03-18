В Тюменской области вахтовику сломали ребро из-за тапочек

В Тюменской области вахтовик, приехавший в Уватский район из Башкортостана, получил перелом ребра в результате конфликта с коллегой. Причиной разборок стали тапочки. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Выяснилось, что между мужчинами произошла драка из-за того, что вахтовик неправильно поставил тапочки в вагончике, где жил со своим коллегой.

«Поступила информация о причинении вреда здоровью гражданина, работающего вахтовым методом на одном из месторождений Уватского района. У жителя Башкортостана 1987 года рождения диагностировали перелом ребра. Телесные повреждения ему причинил коллега. Он пояснил, что ссора произошла в рабочем вагоне из-за спора по поводу неправильно поставленных в проходе тапочек», — рассказали в полиции.

Избившим вахтовика коллегой оказался 37-летний житель Нижнетавдинского района. Пытаясь отстоять свою позицию, он ударил мужчину кулаком в бок. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

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