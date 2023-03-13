В Тюменской области мужчина убил приятеля, чтобы не возвращать ему долг

42-летнего жителя Нижнетавдинского района в Тюменской области приговорили к 12-ти годам лишения свободы за убийство знакомого. Мотивом послужило нежелание мужчины отдавать долг. Об этом сообщает издание URA.RU.

В пресс-службе прокуратуры Тюменской области пояснили, что обвиняемый россиянин не только жестоко расправился с приятелем, но еще и крупно ограбил его. Общая сумма похищенного имущества составила 1,7 миллиона рублей.

Убитый был владельцем лесопилки, поэтому в числе украденного оказались различные пиломатериалы, а также автомобиль Lexus RX 350. За совершенные преступления мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

«К 12 годам лишения свободы приговорен 42-летний житель Нижнетавдинского района. Установлено, что в 2017 году он, находясь в СНТ „Фортуна“, не желая отдавать долг, совершил убийство своего знакомого», - сообщили в пресс-службе.

Ранее правоохранители задержали в Улан-Удэ подозреваемого в убийстве, который попытался замять следы, подкинув труп приятеля к дверям своей соседки. Почти сутки тело пролежало в квартире обвиняемого, после чего он вытащил его в подъезд, но не учел, что кровавый след вел прямо к его апартаментам.