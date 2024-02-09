В Тюменской области мальчика из 8 класса избили в школе для сотрясения мозга

В школе села Уктуз Бердюжского района Тюменской области толпа подростков избила мальчика из 8 класса до сотрясения мозга. По словам матери, школьник заступился за друга, которого старшеклассники обвинили в оскорблении девушки.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Инцидент произошел 5 февраля. Как рассказала женщина, на перемене ее сын с другом сидели у подоконника, к ним подошли трое парней. Двое из них – одноклассники пострадавшего.

Самый старший школьник считается в учебном заведении «авторитетом», поделилась собеседница. Подростки начали драку – мальчик из 8 класса вмешался и потребовал, чтобы те не били его друга.

«Но двое ребят бросились на него: били по голове руками и ногами, роняли на пол», - рассказала женщина.

Она узнала о происшествии через полчаса и тут же явилась в школу. Оказалось, что ребенку даже не вызвали скорую. Когда на место прибыл участковый, он сам отвез мальчика к врачам. В больнице у школьника диагностировали сотрясение мозга. Оттуда его перевели в другое медучреждение. Утром у ребенка поднялась температура. Он находится в подавленном состоянии. Участники драки, в свою очередь, так и не извинились. Родительница обратилась с заявлением в полицию.

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