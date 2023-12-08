«Ушиб головы и ушной раковины»: подросток обвинил врача в избиении на приеме

В Липецкой области 15-летний подросток обвинил врача-эндоскописта в побоях. Бабушка мальчика рассказала свою версию случившегося, а в учреждении ей дали ответ. Подробности громкой истории сообщает портал Gorod48.ru.

По данным источника, все произошло в конце ноября. По словам близких, юного пациента, лежавшего с аппендицитом, якобы ударил врач-эндоскопист областной детской больницы. Учащийся колледжа является социальной сиротой – у него умер отец, а мать лишили родительских прав. Бабушка оформила опеку.

Женщина рассказала журналистам, что мальчик не хотел глотать лампочку, поэтому врач применил силу. После случившегося женщина обратилась не только к правоохранителям, но и подала жалобу в управление здравоохранения Липецкой области, а также в администрацию больницы.

Кроме того, она побывала на приеме у Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области Юрия Тарана. Он сказал, что ситуацию держат на контроле. Пока им известна только версия бабушка. Если это окажется правдой, то будут приняты меры.

«Она принесла с собой многочисленные грамоты, которыми ее награждали за воспитание ребенка, и документ — заключение медицинской экспертизы о травмах легкой степени тяжести: ушиб головы и ушной раковины», – добавил Таран.

В больнице же отвечают, что про рукоприкладство ребенок все придумал. Главный врач Областной детской больницы Сергей Голобурдин заявил журналистам, что пациент вел себя неподобающим образом, выражался нецензурными словами. И его просто выпроводили из кабинета. Он отметил, что есть свидетели.

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