В Тюмени женщина в хиджабе пнула чужого ребенка в спину за отказ уступить качели

В Тюмени женщина пнула незнакомую девочку в спину после того, как та отказалась уступать качели. Инцидент попал на камеру домофона.

Как сообщает Telegram-канал Readovka, происшествие случилось в одном из тюменских ЖК. Женщина с ребенком подошла к качелям, на которых сидела девочка. Она была в хиджабе и длинной одежде в пол. Сначала женщина остановила качели рукой, а ее ребенок стал пинать сидящую на них несовершеннолетнюю. Затем подошла сзади и пнула в спину чужую девочку.

Мать пострадавшей рассказала, что побои сняты, написано заявление в полицию. Девочка оказалась на больничном – у нее сильно болит спина.

Ранее сообщалось о драке девушек в хиджабах на Кавказе. Отмечалось, что участницы конфликта матерились.