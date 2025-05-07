На Кавказе драка матерящихся на фоне мечети девушек в хиджабах попала на видео

На Кавказе попал на видео конфликт девушек в хиджабах. Судя по кадрам, снятым на фоне мечети, участницы драки матерились.

На инцидент обратило внимание ИА Регнум. Точное место не уточняется.

Издание отмечает, что конфликт, вероятно, произошел между школьницами. Одна из них ударила другую, а третья пыталась разнять. Потасовка продолжалась под нецензурные выражения.

Причина конфликта неизвестна. Предположительно, пострадавшая опозорила оппонентку перед мальчиком.

5 мая сообщалось, что в Сургуте произошла массовая драка на турнире MMA. В разборки были втянуты бойцы и зрители. Полиция установила зачинщика драки.