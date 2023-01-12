В Тюмени супруги убили свою знакомую из-за ревности жены

В Тюмени супружеская пара убила свою знакомую из-за повышенного чувства ревности жены. Об этом сообщается на сайте объединенной пресс-службы судов региона.

По словам следователя, незадолго до преступления супруги поссорились между собой. Жена приревновала мужа к их общей знакомой. Пара не нашла ничего лучше, как убить свою подругу.

«Для осуществления преступного замысла они заранее разработали план, согласно которому 11 февраля 2022 года в вечернее время мужчина под вымышленным предлогом в виде очередного свидания пригласил потерпевшую к себе в гости, где обвиняемые вдвоем задушили ее шарфом, после чего избавились от тела, выкинув его в мусорный бак в одном из районов города Тюмени, а вещи женщины сожгли дома в печи», — отметили в пресс-службе областного суда.

Тело убитой обнаружили работники мусороперерабатывающего завода в феврале 2022 года. Следователи допросили более трех десятков человек.

«С использованием криминалистической техники в печи удалось обнаружить сожженные вещи потерпевшей», – рассказали в региональном СК.

В результате суд приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима, а его супругу — к 12 годам общего. Также с осужденных взыскали 1 млн 900 тыс. рублей в пользу семьи погибшей.

Ранее мы писали о том, как в Питере автоледи прокатила бывшего возлюбленного на капоте автомобиля.