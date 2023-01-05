В Питере автоледи прокатила бывшего возлюбленного на капоте автомобиля

В Санкт-Петербурге женщина-водитель прокатила на капоте своего автомобиля бывшего возлюбленного, с которым выясняла отношения. Инцидент засняли местные жители и выложили ролик в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Свидетель, являющийся и автором видео, рассказал, что все произошло во дворе дома по улице Гашека. Пара бывших возлюбленных довольно громко выясняла отношения на улице, поэтому можно было понять, в чем суть конфликта. Мужчина решил расстаться с девушкой после наступления Нового года, а та отказалась отдавать ему его вещи. В том числе брошенная дама не захотела вернуть ключи от квартиры, которые находились у нее.

В момент ссоры девушка сидела за рулем красного седана Audi, а мужчина кричал на нее, стоя перед машиной. В какой-то момент автоледи решила закончить разговор и причем довольно радикальным способом. Она тронулась с места, и ее бывший возлюбленный оказался на капоте авто. Девушка-водитель резко проехалась вперед, а затем назад, по всей видимости пытаясь скинуть с машины своего обидчика.

Чем закончился конфликт, к сожалению, неизвестно. Автор публикации не рассказал, смог ли мужчина вернуть свои вещи или нет.

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