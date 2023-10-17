В Тюмени школьники избили одноклассника, защитившего девочку от травли

В Тюмени школьники после урока физкультуры напали на ученика пятого класса и избили его. По словам мамы пострадавшего ребенка, травля и издевательства в отношении сына длятся уже полтора месяца, но педагоги не обращают на это внимания.

Все началось после того, как в начале учебного года мальчик защитил одноклассницу, которая также подвергалась травле. После этого вся агрессия сверстников перешла на него. Первый раз ребенка подкараулили после уроков, загнали в угол и несколько раз ударили. На следующий день школьника ударили в висок, после чего учитель отправила его домой, но не сообщила родителям об инциденте.

«Гимназия до сих пор ничего не предпринимала. Мой сын может с мальчиками потолкаться, но когда четверо на одного нападают — это уже неправильно», — рассказала изданию Ura.ru мама мальчика.

Она подчеркнула, что классный руководитель игнорирует жалобы на травлю. При этом социальный педагог вызывала на беседу родителей учеников, участвовавших в конфликте, но ситуация не изменилась.

«На собрании присутствовал отец мальчика и сам ребенок, который издевался над сыном. Там начались препирания и выяснения, кто виноват, а кто прав. Соцпедагог молчала и видела, что все переходит определенные грани», — сказала женщина, добавив, что в итоге просто встала и ушла, так как не могла больше находиться в такой обстановке.

Сейчас подвергшийся травле мальчик не ходит в гимназию и боится выходить из дома, родители обратились в полицию. В гимназии отказались от комментариев и попросили решать все вопросы в департаменте образования.

Ранее мы писали, что жители Смоленска, чьи дети ходят в одну из местных школ, пожаловались на странные предупреждения-угрозы в свой адрес. Так, руководство учебного заведения якобы обещало обратиться в полицию в случае невыполнения домашнего задания.