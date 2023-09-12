В Тюмени семимесячный ребенок получил электроожог от теплого пола

В Тюмени мать семимесячного ребенка позвонила в скорую помощь с сообщением, что ее ребенка ударило током от теплого пола. Младенец открыл крышку регулятора и схватился за контакты платы управления.

Врачи выехали на место и через 7 минут уже осматривали маленького пациента. У него диагностировали электроожог правой кисти. Ребенка доставили в больницу.

Подробности происшествия привел Telegram-канал «Здравоохранение Тюменской области».

Авторы предупредили: прежде, чем подходить к пострадавшему с электротравмой, нужно обеспечить себе безопасность, в частности, отключить источник тока. Откинуть провод можно с помощью сухой палки или доски – при этом нужно изолировать руки резиновыми перчатками.

При наличии ожога нужно охладить это место водой – она снимет боль и уменьшит зону повреждения.

Ранее сообщалось о взрыве электросамоката в квартире под Москвой. Находящийся в жилище мужчина получил тяжелые ожоги и чуть не лишился зрения, квартира почти полностью выгорела.