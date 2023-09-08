Сгоревшая квартира и страшные ожоги: раскрыты последствия взрыва электросамоката, поставленного заряжаться от сети

В квартире Красногорска взорвался электросамокат, поставленный заражаться от сети. В результате 35-летний мужчина получил тяжелые ожоги тела и едва не лишился зрения.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Инцидент произошел в шестнадцатиэтажном доме в ночь на 8 сентября. Мужчина поставил его заряжаться, а когда включил свет, случился взрыв. У транспорта взорвались батареи.

Хозяин квартиры был в двух метрах от него. Мужчину задело взрывной волной, он ничего не видел и на ощупь открыл дверь. На лестничной площадке находились соседи, они вызвали скорую.

Пожарные 40 минут тушили квартиру, она почти полностью выгорела. У мужчины диагностировали 70% ожогов. Он в тяжелом состоянии, предстоит операция на глаза. Врачи говорят, что все поправимо.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге самокатчик сбил женщину – ее отбросило, будто наезд совершил автомобиль. Он предложил пострадавшей компенсацию, которую женщина назвала «смешной».