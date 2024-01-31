В Тюмени пьяная мать регулярно избивала пятерых детей ремнем за непослушание

В Тюмени женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, регулярно избивала пятерых детей ремнем. Поводом для насилия могли стать разбросанные игрушки или плохие оценки в школе. Подробности сообщает 72.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

По данным источника, о том, что происходит в семье, стало известно благодаря второкласснице. Она позвонила учительнице и в слезах рассказала, что не может покинуть дом, так как все взрослые пьяны. После этого в квартиру пришли сотрудники полиции и начальник отдела по социальным вопросам. Они увидели нетрезвую мать девочки, ее сожителя и их подругу. Отправив школьницу на занятия, они обязали женщину прибраться и привести себя в порядок, однако требование она не выполнила.

Во время очередной проверки многодетная мать вновь оказалась пьяна. Тогда малолетних было решено забрать и направить в специализированные детские учреждения. При этом оказалось, что все несовершеннолетние были со вшами, из-за чего их пришлось отмывать. Воспитателям дети признались, что дома их систематически избивали кожаным ремнем за малейшие провинности.

Возбуждено уголовное дело. Многодетную мать изолировали на время судебного следствия.

Ранее под Волгоградом пьяная женщина в нижнем белье обматерила и избила дочь на стриме.