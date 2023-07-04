В Тюмени пенсионер набросился на молодежь с ножом из-за громкой музыки. Об этом сообщает портал РЕН ТВ.

По данным источника, пожилой мужчина устал от шума и попросил молодых людей выключить музыку. Однако компания проигнорировала просьбу пенсионера и только увеличила громкость. Тогда местный житель схватил нож и отправился к обидчикам. Все это привело к тому, что между ними началась потасовка.

Из-за того, что пенсионер был в меньшинстве, он быстро оказался на асфальте и лишился оружия. Несмотря на это, очевидцы конфликта сообщают, что он успел ранить одного молодого человека.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее мы писали о том, что в Санкт-Петербурге мошенники выманили у 74-летнего пенсионера почти 3,5 млн рублей. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что в Приозерске 57-летнего пенсионера заподозрили в приставаниях к собственной внучке.