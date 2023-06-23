В Приозерске 57-летнего пенсионера заподозрили в приставаниях к собственной внучке. Об этом сообщает портал «78.ru».

По данным источника, в полицию обратилась 39-летняя мама девочки. Женщина заявила, что в отношении ребенка мужчина неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера.

Узнав об этом, сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя и возбудили уголовное дело. Сообщается, что мужчина пытался сбежать от сотрудников полиции.

На данный момент пенсионер находится в изоляторе временного содержания.

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