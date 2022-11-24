В Тюмени отец на охоте принял восьмилетнего сына за зверя и застрелил

23 ноября житель Тюменской области отправился на охоту с восьмилетним сыном. 40-летний мужчина думал, что целится в животное, выстрелил и попал в голову ребенку. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел у озера. Охотник выслеживал зверя и заметил движение. Он решил, что перед ним находится животное и выстрелил. Пуля попала в голову его малолетнему сыну. В результате огнестрельного ранения мальчик скончался на месте.

В данный момент трагедию разбирают следователи. Отец признался на допросе, что даже не предполагал, что перед ним может оказаться его сын.

По факту случившегося сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Пользователи Сети в ужасе от этой истории. Их интересует, специально ли охотник взял с собой ребенка или тот увязался за ним.

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