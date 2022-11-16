9-летний мальчик семь месяцев прожил в собачьей конуре, запертой на замок

В Северной Каролине девятилетнего мальчика нашли в собачьей конуре, запертой на замок. Ребенок провел в ней семь месяцев, и так могло продолжаться дальше, если бы не анонимный звонок в полицию.

Информатор сообщил, что ребенок заперт в будке и провел там всю ночь. Стражи порядка выехали по указанному в сообщении адресу и увидели дрожащего от холода, босого мальчика в одной футболке и джинсах, хотя на земле был иней.

В будке они нашли два одеяла, пальто, толстовку, две пары ботинок, рубашки с коротким рукавом и пару штанов – всё было мокрым. Несовершеннолетний сообщил, что живет в таких условиях с апреля, так как комнаты в доме для него нет.

Мальчика доставили в больницу, но отпустили в тот же день. Отца ребенка, мачеху, а также тетю арестовали. Установлено, что только тетя знала код от замка, на который запиралась будка.

Ранее сообщалось, что в Туве двухлетний мальчик пару суток жил без еды и отопления, пока отец пил, а мать лежала в больнице.