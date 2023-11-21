В Тюмени не стали изымать из семьи младенца-инвалида, которого отец «покормил грудью»

В Тюмени ребенка-инвалида оставили в семье, несмотря на появление в соцсетях видео, как отец «кормит грудью». Как объяснили в пресс-службе областного департамента соцразвития, для изъятия мальчика нет оснований.

О решении ведомства сообщает РИА Новости.

В настоящий момент семью контролируют все ведомства системы профилактики. Известно, что родители выполняют предписания и идут на контакт, рассказали в департаменте.

После публикации видео в соцсетях Следственный комитет начал проверку. На роликах мужчина не только «кормил грудью», но и самостоятельно перерезал пуповину.

Мальчика осмотрели врачи – он набирает вес, угрозы здоровью ребенка нет. За семьей закреплен соцработник.

Отметим, что интернет-пользователи забили тревогу, увидев ролики, опубликованные семьей в интернете. Они сделали вывод, что малыша не кормят и не осуществляют должный уход за ним.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области отец избил полугодовалого сына до смерти. Всего в семье росли трое детей, но двоих старших изъяли органы опеки.