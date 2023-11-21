В Тюмени не стали изымать из семьи младенца-инвалида, которого отец «покормил грудью»
В Тюмени не стали забирать ребенка-инвалида у «покормившего грудью» отца.
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В Тюмени ребенка-инвалида оставили в семье, несмотря на появление в соцсетях видео, как отец «кормит грудью». Как объяснили в пресс-службе областного департамента соцразвития, для изъятия мальчика нет оснований.
О решении ведомства сообщает РИА Новости.
В настоящий момент семью контролируют все ведомства системы профилактики. Известно, что родители выполняют предписания и идут на контакт, рассказали в департаменте.
После публикации видео в соцсетях Следственный комитет начал проверку. На роликах мужчина не только «кормил грудью», но и самостоятельно перерезал пуповину.
Мальчика осмотрели врачи – он набирает вес, угрозы здоровью ребенка нет. За семьей закреплен соцработник.
Отметим, что интернет-пользователи забили тревогу, увидев ролики, опубликованные семьей в интернете. Они сделали вывод, что малыша не кормят и не осуществляют должный уход за ним.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области отец избил полугодовалого сына до смерти. Всего в семье росли трое детей, но двоих старших изъяли органы опеки.