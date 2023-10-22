Не успела забрать опека: младенец погиб после жесточайшего избиения отцом

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели полугодовалого младенца в городе Мыски Кемеровской области. По подозрению в избиении до смерти ребенка задержан его отец-рецидивист, пишет Life.ru.

Полугодовалый мальчик умер в больнице, куда попал с многочисленными травмами. Врачи осмотрели юного пациента и пришли к выводу, что тот подвергся жестокому избиению. Из-за резкого ухудшения самочувствия было принято решение доставить ребенка в областную больницу, однако из-за развития отека головного мозга спасти младенца уже не удалось.

Правоохранители возбудили по факту случившегося уголовное дело. По подозрению в убийстве сына задержан его отец, который уже отбывал наказание в колонии. Мать мальчика на момент избиения сына находилась в больнице. Всего в семье было трое детей, но двух старших прежде изъяли органы опеки.

Ранее в Ярославле подросток получил срок за избиение до смерти мужчины. Юноша проведет два года в воспитательной колонии.