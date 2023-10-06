В Тюмени не посадили в самолет ребенка-инвалида, который ехал в Москву к врачу

В Тюмени супруги с четырехлетним ребенком-инвалидом приехали в аэропорт, чтобы улететь в Москву, но их не посадили на борт. При этом в столице семья должна была попасть на прием к врачу, к которому записывалась за месяц.

Родители приобрели билеты за три дня до вылета. Семья прибыла в аэропорт в 6 утра – самолет вылетал в 6:55.

Сначала оказалось, что регистрация на рейс закончилась. Позже выяснилось, что ее готовы открыть, но пассажиров оказалось больше, чем мест. На стойке находилась семья из троих человек и две девушки.

Родители ребенка просили их пропустить, так как в Москве планировался визит ко врачу – две недели назад у ребенка прошла сложная операция. В результате на борт прошли две пассажирки, а семья не смогла улететь.

В авиакомпании сообщили, что их билеты находятся в статусе, будто клиенты не пришли на рейс. По информации сайта 72.ru, в дело вмешалась транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось, что россиянин скончался на рейсе Москва-Ташкент. Мужчине стало плохо в небе, и пилоты приняли решение посадить самолет. Однако пассажир скончался до посадки. Самолет спустя два часа продолжил путь. На борту находились 235 человек.