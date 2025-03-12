Опубликовано 12 марта 2025, 14:061 мин.
Тесть экс-футболиста «Локомотива» Виталия Лысцова пропал в Африке
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Тесть экс-защитника футбольного клуба «Локомотив» Виталия Лысцова пропал в Африке. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как рассказали родственники Вячеслава Палия, исчезнувший мужчина любит путешествовать и зачастую выбирает непростые маршруты. Например, 5 февраля из Италии он выдвинулся в Буркина-Фасо.
Последний раз он выходил на связь 21 февраля. Тогда он направлялся к столице Мали.
В настоящее время близкие Палия пытаются организовать его поиски. Версии рассматриваются разные — от несчастного случая до нападения бандитов.
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