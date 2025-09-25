В Тюмени мужчина надругался над женщиной, напал на полицейского и избежал тюрьмы

В Тюмени суд назначил условный срок мужчине, который надругался над женщиной и напал на сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Было установлено, что 14 апреля житель Тюмени совершил надругательство над женщиной, применив к ней физическое насилие.

Позже в тот же день, находясь за рулем служебного автомобиля, мужчина публично оскорбил полицейских и напал на одного из них. Однако его действия не считаются опасными для здоровья.

В ходе судебного заседания агрессор полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. По совокупности всех совершенных им преступлениям, суд вынес ему приговор в виде лишения свободы сроком на три года и два месяца условно. Ему также назначили три года испытательного срока.

