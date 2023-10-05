Пытали щипцами от кальяна: грабители шантажировали троих друзей после игр на раздевание

В Москве трое друзей захотели познакомиться с очаровательными девушками и пригласили их в гости. Однако дамы привели в дом грабителей. Об этом сообщает mk.ru.

30 сентября житель столицы решил навестить двоих приятелей. Мужчины познакомились в Telegram-канале с тремя девушками и, недолго думая, позвали их к себе. Москвички приехали ближе к ночи. Они представились 19-летними студентками университета.

В какой-то момент большая компания достала карты, они начали играть на раздевание. Одному из молодых людей пришлось полностью раздеться, что вызвало смех у дам. Тогда двое мужчин поддержали товарища, а потом легли рядом с девушками на диван. Одна гостья снимала все происходящее на камеру.

Затем молодой человек предложил понравившейся ему девушке прогуляться до магазина за спиртным, только вот по дороге ей позвонили подруги, сказав, что они собираются уезжать. Через несколько минут после того, как дамы покинули квартиру, с одним из приятелей связался незнакомый мужчина: он каким-то образом узнал про игры на раздевание и начал сильно возмущаться.

Рано утром компанию друзей разбудил звонок. Девушка с другого конца трубки передала, что решила вернуться и уже стоит у двери. Молодой человек запаниковал из-за того, что она пришла без подруг, и на всякий случай взял с собой перцовый баллончик. Как только он открыл дверь, в дом сразу зашли трое мужчин. Незнакомцы начали избивать всех приятелей: ребят пытали щипцами от кальяна, а потом им угрожали отрезать пальцы на руках.

Как выяснилось, девушке, снявшей игру в карты на телефон, было всего 17 лет. Мужчины заверили троих друзей, что, если они не заплатят 150 тысяч рублей за молчание, то им придется разбираться уже с полицейскими. Только вот у приятелей не было таких денег, и тогда незнакомцы забрали все, что есть: 30 тысяч наличкой и еще 40 тысяч с банковской карты.

В конце злоумышленники пригрозили закопать троих друзей в лесу, если те надумают обратиться к правоохранителям, и уехали. Все пострадавшие после этого оказались в больнице. У одного приятеля врачи обнаружили двойной перелом челюсти.

Граждане все же решились подать заявление в полицию, но только спустя четыре дня.

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