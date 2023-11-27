В тяжелом состоянии: двухлетняя девочка отравилась наркотиками в Подмосковье

В Подмосковье двухлетняя девочка отравилась веществом, входящим в перечень наркотических средств. Родители вызвали дочери скорую – ее забрали в больницу.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, девочку отвезли в московскую больницу, ее госпитализировали из Красногорска. В руки врачей ребенок попал в тяжелом состоянии.

Известно, что медиков вызвали родители. Они сообщили, что дочь потеряла сознание, ребенку очень плохо. Каких-либо подробностей взрослые не привели.

Однако в больнице было диагностировано отравление метадоном. По факту произошедшего начата проверка, подключилась полиция.

Ранее в Москве 15-летняя школьница попробовала неизвестный наркотик и умерла.