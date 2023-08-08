Начались судороги, потеряла сознание: В Москве 15-летняя школьница насмерть отравилась наркотиками

Московские медики не смогли спасти жизнь 15-летней девочке, которую принес на руках в больницу мужчина. Из-за употребления неизвестного наркотического вещества у несовершеннолетней пациентки остановилось сердце, пишет Telegram-канал Baza.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие в медучреждение после сообщения о смерти школьницы, опросили 32-летнего мужчину, который ее принес. По словам москвича, незадолго до трагедии он встретился со знакомыми и вместе с ними же нашел на улице некое наркотическое вещество. После этого было принято решение употребить его с двумя девочками-девятиклассницами.

Одной из школьниц стало плохо в первый день. На второй — еще хуже: несовершеннолетняя забилась в судорогах, а затем потеряла сознание. Мужчина, оценив состояние молодой подруги, решил отнести ее в больницу.

Смерть девочки, согласно предварительной причине, наступила в результате отравления наркотическим веществом. По факту гибели школьницы возбуждено уголовное дело. Ее взрослый знакомый задержан правоохранителями.

Ранее стало известно, что отец брошенной в Екатеринбурге девочки мог умереть от передозировки наркотиками. Труп мужчины нашли неподалеку от места, где гулял ребенок.