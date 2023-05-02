В Тверской области пьяная женщина избила сожителя табуреткой и зарезала его

В Тверской области 30 апреля произошло жестокое убийство 40-летнего мужчины. Его зарезала сожительница, перед этим несколько раз ударив его по голове табуреткой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации регионального управления СК, смертельный инцидент произошел в городе Лихославле. Нападающая женщина проживала вместе со своей жертвой и в роковой день находилась в состоянии алкогольного опьянения. Как считают правоохранители, в какой-то момент россиянка схватила табурет и стала им избивать мужчину. Она нанесла ему несколько ударов по голове, после чего взяла нож.

Холодным оружием женщина начала бить сожителя в грудь. В итоге он получил смертельные ранения, из-за которых скончался на месте. Подозреваемую задержали сотрудники полиции, и в скором времени ей будет избрана мера пресечения. За содеянное ей может грозить до 15 лет тюремного заключения.

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