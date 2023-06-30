Признаки острой кишечной инфекции: более 40 россиян оказались на больничной койке из-за питьевой воды

В Хакасии более 40 человек отравились питьевой водой. Все они обратились к медикам с одинаковыми жалобами, и им был поставлен диагноз – острая кишечная инфекция. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Как стало известно, россияне употребили жидкость после ремонта центрального водоснабжения, при котором были допущены ошибки. Работа была запущена с санитарными нарушениями, и специалисты не провели контроль качества.

В ведомстве уточнили, что пробы воды были отправлены на экспертизу. Она показала, что жидкость не соответствует по отдельным санитарно-микробиологическим показателям безопасности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура продолжает проверки.

Ранее массовое отравление произошло в Омске. Подростки-спортсмены обратились за медицинской помощью во время соревнований по гандболу. Известно, что все они перед ухудшением самочувствия ели комплексное питание, заготовленное на всю группу.