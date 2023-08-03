«Откачал знакомый»: отец брошенной на улице девочки в Екатеринбурге чуть не умер месяц назад

Отец пятилетней девочки, которую отец оставил одну на улице в Екатеринбурге, чуть не умер месяц назад в результате употребления алкоголя. Напомним, сегодня мужчину нашли мертвым в кустах.

Подробнее о том случае рассказало агентство Ura.ru со ссылкой на читателя.

Как выяснилось, мужчина любил выпивать. Случалось, что он гулял с ребенком в состоянии алкогольного опьянения, говорит источник.

Месяц назад он «перебрал» во время отдыха с другом, и мужчине стало плохо.

«Собутыльник начал просить прохожих купить воды с формулировкой «он сейчас отбросит копыта», - поделился собеседник.

В результате неизвестный человек купил воду, и пьяного мужчину стали поить, началась рвота. Затем собутыльник дал товарищу круассан и повел его куда-то за руки.

Напомним, отец оставил девочку на детской площадке, попросил подождать и исчез. На оставленного ребенка обратили внимание взрослые, они обратились в полицию. В результате поисков отца нашли мертвым недалеко от места в кустах. По предварительной информации, причиной смерти стала передозировка наркотиками.