В Туве двухлетний ребенок несколько дней замерзал без еды, пока отец пил

В Туве нашли двухлетнего мальчика, который замерзал в частном доме: ни еды, ни отопления, а самое главное взрослых не было. Отец запер малолетнего под замком и ушел пить, мать в это время находилась в больнице.

Если бы не случай, ребенок мог погибнуть. Мальчика нашли полицейские, которые выехали на место после сообщения о пьяной драке.

Стражи порядка выяснили, что ребенок 2020 года рождения находился один с 11 по 13 ноября. Мать лежала в больнице в Кызыле, а отец распивал спиртное.

Несовершеннолетнего доставили в больницу. Его здоровью ничто не угрожает.

Против отца возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Ему грозит до одного года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пьяный отец пытался изнасиловать 14-летнюю дочь, пока та принимала ванну.