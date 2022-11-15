В Подмосковье отец пытался изнасиловать 14-летнюю дочь, пока та принимала ванну

В Раменском городском округе пьяный отец вошел в ванную голым и попытался изнасиловать дочь-подростка. Матери дома не было, девочку спасла старшая сестра, прибежавшая на крики.

Инцидент произошел в 6 утра 14 ноября. Многодетный отец несколько дней находился в запое и, вместо того, чтобы заниматься с детьми, пошел на преступление.

Зная, что средняя дочь принимает душ, мужчина зашел в ванную комнату, сорвал с девочки полотенце и стал ощупывать тело. Школьница пыталась убежать, но отец упал и повалил ребенка на себя.

Освободиться от родителя помогла 16-летняя дочь. Отец просил «понять» его, но девочки обратились в полицию. Тем более, что мужчина 10 лет назад домогался до другой дочери, а также поднимал руку на супругу и детей.

Озабоченный отец задержан. Против него могут возбудить уголовное дело.

Ранее сообщалось, что педофил с прогнившим от рака мозгом более 10 лет насиловал девочек в Екатеринбурге.