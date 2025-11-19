В Туве двухлетний мальчик остался с пьяным отцом и замерз насмерть

В Туве двухлетний мальчик остался под присмотром пьяного отца и замерз насмерть. На утро тело ребенка нашли в пристройке к дому.

Об этом сообщает СУ СКР по Республике.

Следователи установили, что 16 ноября в отсутствие матери за двумя малолетними детьми присматривал отец. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Утром двухлетнего мальчика нашли с признаками переохлаждения. Следов насильственной смерти не обнаружено. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Следователи осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Будет дана оценка действиям органов системы профилактики и установлены условия, которые привели к гибели ребенка.

Ранее сообщалось, что под Астраханью умер пятимесячный младенец, которого мать оставила на ночь в неотапливаемом помещении.