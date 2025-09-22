В турецкой провинции Анталья на оптовом рынке произошел взрыв

В провинции Анталья, Турция, на оптовом рынке прогремел взрыв. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом пишет издание Antalya Hakkında.

Инцидент произошел в городе Демре, в одном из павильонов на оптовом рынке. Сейчас к месту направляются многочисленные бригады экстренных служб. Точных данных о числе жертв и их состоянии пока нет.

Также пока не установлена причина взрыва. В материале издания говорится, что произошедшее «вызвало панику» среди местных жителей.

На данный момент сообщается, что граждан Российской Федерации среди пострадавших нет.

Недавно пожарные Турции боролись с крупным лесным пожаром, который бушевал в окрестностях Аланьи. Стихия угрожала местным отелям, где находились российские туристы. Всех отдыхающих пришлось эвакуировать.

