SHOT: водителю взорвавшейся в Москве машины Toyota Land Cruiser оторвало ступни

Водителю взорвавшейся в Москве машины Toyota Land Cruiser оторвало ступни. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

24 июля 2024 года в 6:30 на улице Синявинской раздался взрыв. Мужчина и женщина сели в машину, после чего она подорвалась. В результате взрыва у 50-летнего владельца авто оторвало ступни. Его доставили в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии. Пассажирка машины уцелела, но получила осколочные ранения лица.

По информации источника, потерпевшие выжили благодаря помощи очевидцев. Жители двора бросились вытаскивать их из машины сразу после взрыва. Более того, они начали реанимировать мужчину до приезда бригады врачей.

Известно, что подорванный автомобиль принадлежит военному.

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