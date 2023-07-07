В Турции несколько сотрудников отеля напали на отдыхающего из России и избили его

Туриста из России избили в турецком отеле Noxinn Deluxe, когда он защищал от сотрудника гостиницы свою жену.

Об этом сообщает Газета.Ru.

Происходящее попало на видео. На кадрах заметно, что в избиении россиянина принимали участие сотрудники отеля. По словам жены, конфликт произошел из-за нежелания работников реагировать на жалобы туристов.

Сначала на россиян сбросили с балкона бутылку с водой, администрация проигнорировала их обращение. Когда женщина обратилась с повторной жалобой, сотрудник отеля отреагировал агрессивно.

По словам женщины, работник замахнулся на нее, а муж вступился и попал под руку. Затем к драке присоединились еще двое.

В настоящее время турист госпитализирован в больницу. Сотрудники отеля никак не прокомментировали происходящее.

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